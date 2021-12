3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel çocuklar yalnız bırakılmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gittiği bir rehabilitasyon merkezinde farklı hastalık ve benzeri engeli bulunan özel çocukları ile bir araya gelen Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, “Her sağlıklı insan yarının Engelli adayıdır. Sadece bir gün değil, her zaman yanlarındayız” dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle gittiği bir rehabilitasyon merkezinde farklı hastalık ve benzeri engeli bulunan özel çocukları ile bir araya geldi.

“Sadece bir gün değil, her zaman yanlarındayız”

Burada çocuklar ile yakında ilgilenen Aküzüm, "Hepimiz birer engelli adayıyız, bu nedenle engelli kardeşlerimizin her daim yanlarında olmamız gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Hayatın her alanında ve hepimizin yaşayabileceği bir durumdur bu nedenle Her sağlıklı insan yarının Engelli adayıdır. Sadece bir gün değil, her zaman yanlarındayız” dedi.