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23 yıllık bebek hasreti sona eriyor

Diyarbakır’da yaşayan ve 23 yıldır bebek hasreti çeken Keziban ve Salih Dilman çifti, toplam 3 başarısız tüp bebek denemesi sonucunda ikinci çocuklarına aynı klinikte müjdeyi aldı.

DİYARBAKIR 23.07.2022, 10:18
23 yıllık bebek hasreti sona eriyor

Diyarbakır’da yaşayan ve 23 yıldır bebek hasreti çeken Keziban ve Salih Dilman çifti, toplam 3 başarısız tüp bebek denemesi sonucunda ikinci çocuklarına aynı klinikte müjdeyi aldı.

Diyarbakır’da 23 yıldır evlat hasreti çeken ve birçok tüp bebek merkezinde 3 defa başarısız tüp bebek denemesi olan 44 yaşındaki Keziban ve Salih Dilman çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. İleri yaş ve azosperm tanısı konularak fitoterapi ve akupunktur tedavisi uygulandıktan sonra ilk denemede müjdeyi aldı. Dilman çifti bebeğin kalp atışlarını duyduktan sonra mutluluk gözyaşları döktü. Gözlerine inanamayan çift, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

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