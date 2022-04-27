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2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu

2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezleri belli oldu. Saç ekiminde lider konumda olan Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezleri araştırmalar sonucu açıklandı. Başarı oranları ve hasta memnuniyetlerinin göz önünde bulundurulduğu araştırmalar sonucu en iyi saç ekim merkezleri paylaşıldı.

DİYARBAKIR 27.04.2022, 13:31
2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezi belli oldu

2022 yılının en iyi 3 saç ekim merkezleri belli oldu. Saç ekiminde lider konumda olan Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezleri araştırmalar sonucu açıklandı. Başarı oranları ve hasta memnuniyetlerinin göz önünde bulundurulduğu araştırmalar sonucu en iyi saç ekim merkezleri paylaşıldı.

Erkeklerin yüzde 85’inden fazlasının, 50 yaşına kadar saçları inceldiği, kadınların ise yüzde 50’sinden fazlasında, yaşamları boyunca fark edilir miktarda saç dökülmesi meydana geldiğini belirten uzmanlar, saç kaybının, hem erkekler hem de kadınlar için paniğe, endişeye ve depresif durumlara neden olabilecek, onları sosyal aktivitelerden uzaklaştırabilecek bir faktör olabileceğini söyledi. Bu nedenle saç ekiminin son yıllarda dünya çapında olduğu kadar Türkiye’de de en popüler saç dökülmesi tedavisi ile karşılaştıklarını dile getiren uzmanlar, özellikle İstanbul, Türkiye’de bulunan en iyi saç ekim merkezi ve doktorlarını barındıran bir şehir olduğunu kaydetti. İstanbul, Türkiye’de olduğu kadar, tüm dünya çapında da en iyi saç ekim merkezi hizmetlerini sunan lider şehirler arasında olduğunu ifade eden uzmanlar, saç ekimi yaptırmaya karar verenler için çok sayıda seçenek bulunduğunu ifade etti. Elle Dergisi tarafından bu konuda yapılan araştırmada uzman deneyimi, ekip başarısı, kullanılan teknoloji, hijyen, hasta memnuniyeti gibi unsurlar göz önüne alınarak, 2022 yılının en iyi saç ekim merkezleri belirlendi.

Tüm dünyada en iyi saç ekim merkezi kapasitesine sahip İstanbul saç ekim merkezleri başarılarıyla Türkiye’nin saç ekiminde gurur kaynağı oluyor. Saç ekimi sektöründe hem kalite hem de uygun fiyat açısından, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olarak kabul görmektedir. Türkiye, sadece ülke vatandaşları için değil yabancılar için de tercih edilen bir yer olduğu belirtilen araştırmada, özellikle İstanbul’a, sadece saç ekimi için gelen turist sayısının oldukça fazla olduğu belirtildi. Sağlık turizmi sayesinde de Türkiye, döviz girişi yapıldığı belirtilen araştırmada, sağlık turizmine katkı sağlayan en iyi saç ekim merkezleri içinde İstanbul’un en çok ödül alan 3 saç ekim merkezi listelendi. Listede Hermest Saç Ekim Merkezi, Asmed Saç Ekim Merkezi ile Nimclinic Saç Ekim ve Estetik Merkezi isimleri yer aldı.

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