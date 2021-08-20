2 milyon TL vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan iş adamı açıklamalarda bulundu

Diyarbakır’da 2 milyon TL vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakılan E.O. yaptığı açıklamada, “2 milyon vurgun iddiaları kesinlikle asılsızdır” dedi.

Diyarbakır’da 2 milyon TL vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan, birçok sektörde faaliyet gösteren E.O. 2 milyon vurgun yaptığı iddiasını yalanlayarak açıklamada bulundu. E.O., “Diyarbakır genelinde 28 milyon TL yatırım yaparak 185 kişiye istihdam sağladık. Benimle ilgili 2 milyon vurgun gibi komik bir rakam ile şirketimi ve şahsımı itibarsızlaştırmaya yönelik tüm iddialar asılsızdır. Bu iddialar ile benim şahsım ve şirketim adına komplo yapmak istediler. Bu komployu yapanlar ile ilgili avukatlarımızla birlikte gereken işlemleri başlattık” dedi.