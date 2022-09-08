2 milyon 765 bin yardımcı kaynak kitabı okul sıralarında öğrencileri bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanarak Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen 4 milyon 433 bin 315 ücretsiz ders kitabı ve 2 milyon 765 bin 83 ücretsiz kaynak kitap, okul sıralarının üzerinde yerini almaya başladı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ücretsiz kaynak kitap dağıtımı alanında ders kitaplarının yanında bu yıl 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde kaynak kitap dağıtımı yapılacağını belirtti. 2022-2023 eğitim-öğretim sürecini desteklemek, öğrencilerin akademik becerilerini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynakların, 91 çeşitten oluştuğunu aktaran Tekin, “Millî Eğitim Bakanlığının ders ve kaynak kitapları illere göndermesinin ardından. Diyarbakır’daki 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için 4 milyon 433 bin 315 ücretsiz ders kitabı ve 2 milyon 765 bin 83 ücretsiz kaynak kitap öğrenci masalarındaki yerlerini aldı” dedi.

Öğrencilerin merkezi sınavlara hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı ders ve kaynak kitaplardan çalışmalarının yeterli olacağına değinen Tekin, “Diyarbakır’da 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 470 bin 99 öğrenci, 26 bin 177 öğretmen ile birlikte 2 bin 245 kurum ve 18 bin 589 derslikte eğitim-öğretime devam edecekler” ifadelerinde bulundu.