16 yıl beklediği müjdeyi gözyaşları içerisinde Diyarbakır’da aldı

Bitlis’te 16 yıldır evlat hasreti çeken Yeter Soyugüzel, müjdeyi gözyaşları içerisinde Diyarbakır’da aldı.

Bitlis’te 16 yıldır evlat hasreti çeken ve defalarca birçok klinikte denemeleri olan 33 yaşındaki Yeter Soyugüzel, başarı elde edemedi. Arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a gelen Soyugüzel, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Detaylı tahlilleri yapılan Soyugüzel’in polistik over teşhisi konuldu. Fitoterapi, akupunktur detavileriyle 16 yıllık hasreti Diyarbakır’da sonlandıran Soyugüzel, gözyaşları içerisinde gebelik müjdesi aldı. Bebeğini kucağına alacağı günü iple çekmeye başladığını söyleyen Soyugüzel, Hakan Çoksüer ve ekibine teşekkürlerini iletti.