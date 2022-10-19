15 yaş üstü tiyatro ve drama kursları için ek kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sonbahar dönemi ücretsiz tiyatro ve drama kurs ek kayıtları vatandaşların talebi üzerine başladı.

Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurs ve etkinliklerle Diyarbakırlıları kültür ve sanat aktiviteleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Diyarbakır Şehir Tiyatroları (DBŞT), tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen çocuk ve yetişkinler için ücretsiz tiyatro ve drama kursları açıyor.

Kurslarda yetişkinler profesyonellik yolunda ilerlerken, çocuklar da tiyatro sahnesine ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşayacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslara başvurular 30 Ekim 2022’de sona erecek.