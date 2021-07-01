15 Temmuz etkinlikleri için çalışmalar başladı

Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu 15 Temmuz Federasyonu Genel Merkezine ziyarette bulunarak 15 Temmuz 2021 günü yapılacak olan etiklikler ve faaliyetler hakkında federasyon genel başkanı Emre Şahin ile istişarelerde bulundu.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin’i nezaket ziyaretinde bulunan Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu, 15 Temmuz 2021 günü yapılacak olan etiklikler ve faaliyetler hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya genel merkez yönetiminden Fatma Şahin, Doğan Saral ve Mehmet Çelik, Çanakkale il yönetiminden il temsilcisi Mehmet Çelik, Halit Aziz Ağaoğlu ve ilçe temsilcileri katılım sağladı.