13 yıllık evli kadın akupunktur ve fitoterapi tedaviyle çocuk müjdesi aldı

Diyarbakır’da yaşayan 34 yaşındaki çift, 13 yıllık evliliklerinde çocuk hasreti, aldıkları fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle son buldu.

Diyarbakır’da yaşayan Şerife-Abdülkerim Sevim çifti, 13 yıllık evliliklerinde doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca tedavi yollarına başvurdu. Birçok yerde tedavi alan çift, sonuçsuz kalınca tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu.

Sevim çifti, bir düşük süreci ve alınan tedavilerden sonra Prof. Dr. Çoksüer’den fitoterapi ve akupunktur tedavisi görmeye başladı. Sevim çifti, tedavilerin karşılık bulmasıyla çocuk müjdesi aldı.

Şerife Sevinç, Prof. Dr. Çoksüer ve ekibine çok teşekkür ettiklerini ifade etti.