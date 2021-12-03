11 yıllık evlat hasreti son buldu

Diyarbakır’da 11 yıllık çocuk hasreti çeken Seher ve Oktay Çiçek çifti, fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle müjdeyi aldı.

Diyarbakır’da 11 yıllık evli olan ve doğal yollarla çocuk sahibi olamayan 29 yaşındaki Seher ve 33 yaşındaki Oktay Çiçek çifti, internette gördükleri Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. 11 yıldır evlat hasreti çeken çifti detaylı kontrol ettikten sonra yumurta tembelliği teşhisi koyan Prof. Dr. Çoksüer, fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle 11 yıllık hasreti pozitif sonuçlandırarak çiftin evindeki matem havasını bayram havasına dönüştürdü. Heyecanla müjdeyi alan çift şimdilerde ise çocuklarını kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.