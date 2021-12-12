1 milyon 447 bin metre şebeke ağı elden geçirildi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kış hazırlıkları kapsamında kent merkezinin 4 ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde yer alan yağmur suyu ızgaralarında rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik ekipleri, kentin birçok cadde ve sokaklarında belirlenen planlama dahilinde yağmur suyu ızgaralarını elden geçiriyor. Çalışmada yağmursuyu ızgaralarından çıkarılan atıklar Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonu’na aktarılıyor.

Devam eden çalışmaları inceleyerek personelden bilgi alan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 1 milyon 118 bin 210 metre kanalizasyon ve 328 bin 947 metre yağmur suyu olmak üzere toplam 1 milyon 447 bin 157 metre şebeke ağını kış ayları öncesinde elden geçirdiklerini ifade etti. Kış mevsiminde il genelinde meydana gelecek yağışlarda faal durumda bulunan atık su ve yağmursuyu şebeke hatlarında herhangi bir sorun meydana gelmemesi için temmuz ayı itibarıyla çalışmalara başladıklarını hatırlatan Tutşi, 18 personelden oluşan temizlik el ekipleri, her gün kentin farklı noktalarında bulunan yağmursuyu ızgara temizliklerini aralıksız şekilde sürdürdüğünü belirtti.

“Atıkları arındırmak DİSKİ için maliyet oluşturuyor”

Diyarbakırlıların sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Tutşi,” Kışa hazırlık kapsamında özellikle sorun teşkil edebilecek alanlar üzerinde yoğunlaştık. Kentin daha modern ve konforlu hale gelmesi için vatandaşlardan beklentimiz cadde ve sokaklarda yer alan yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon sistemlerine evsel atık atmamaları. Kış aylarını sorunsuz geçirmek istiyorsak bu konuda herkes duyarlı olmalı. Özellikle yağmur suyu ızgaralarına gelişi güzel şekilde atılan poşet türü atıklar, suyun doğal akışını engelliyor ve kış aylarında oluşan yağışlar tıkanmalara sebep oluyor. Atıkları yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinden arındırmak DİSKİ için maliyet oluşturuyor. Önlenebilir tıkanıklardan kaynaklı bu maliyetleri kentte daha iyi hizmet sunmak için harcamak istiyoruz” dedi.