Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı’nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında yazılı açıklamada bulundu.

“Türkiye, Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail Dışişleri Bakanı, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir.”