Yunanistan'dan Merkel'in gitmesine büyük sevinç! Ucu Türkiye'ye dokunuyor

Hürriyet'in haberine göre, Almanya'da Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Annalena Baerbock'un dışişleri bakanı olacağı beklentisi Atina'da sevinç yarattı. Yunan Star televizyonu Almanya'daki koalisyonu "Türk dostu Merkel'i görmekten bıkmıştık. Türkiye'ye antipati duyan Yeşiller'in starı Baerbock'un dışişleri bakanlığına getirilecek olması Yunanistan için çok iyi" yorumuyla duyurdu.

YUNAN DOSTU VURGUSU

Hürriyet'te yer alan haber göre open televizyonu "Almanya'nın Türkiye politikası değişiyor" derken, Mega televizyonu, "Yeşiller'in Türkiye'ye karşı sert politika geleneği var" ifadesini kullandı. Kathimerini gazetesi ise "Türkiye'ye denizaltı satışının dondurulmasından yana olan Baerbock, Almanya'nın 2'nci Dünya Savaşı için Yunanistan'a tazminat ödemesi talebini de desteklemişti" diye yazdı.

ATİNA NE BEKLİYOR

Yunanistan Dişişleri Bakanı Nikos Dendias, Angela Merkel dönemi Türkiye politikalarının kendileri için düş kırıklığı olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Nafteproki gazetesine konuşan Dendias, yeni Alman hükümetinden beklentilerini şu şekilde sıralamıştı: Türkiye'ye silah satışı durdurulmalı. Sığınmacılar konusunda Tükriye'ye karşı sert tavır alınmalı. Yunanistan'ın Libya'daki rolü desteklenmeli.