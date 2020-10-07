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Yunanistan'da Altın Şafak suç örgütü sayıldı, Atina karıştı
Atina mahkemesi tarafından, Yunanistan'ın Neo Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü ve parti üyelerinin de suç örgütüne mensup olmaktan suçlu bulunmasının ardından olaylar çıktı.
Dış Haberler 07.10.2020, 20:22
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