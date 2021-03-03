Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında saat 13.16'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Larisa, Yunanistan'ın en kalabalık beşinci kenti. Depremin Atina ve Selanik dahil birçok Yunanistan kentinden hissedildiği bildirildi.

Depremden dolayı herhangi bir can ve mal kaybı oluşup oluşmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmezken, 4,9 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremler meydana geldi.