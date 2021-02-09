Yunan vatandaşları bir tabak yemeğe muhtaç kaldı...

Türkiye'ye karşı silahlanmaya milyarlar ayıran Yunanistan'da bir tabak bedava yemek için kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan manzarayı eleştiren Selanik medyasından Thes.gr, Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor başlıklarıyla Atina yönetimini eleştirdi.

Bedava yemek kuyruğuna giren Yunanistan vatandaşları...

Ekonomik krize rağmen Türkiye'ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan'ın Selanik kentinde vatandaşlar bir tabak bedava yemek için uzun kuyruklar oluşturup, dakikalarca ayakta bekledi. Selanik'in Polihni semtindeki bir restoran sahibi bedava yemek kampanyası başlattı. Bedava yemeği duyan onlarca kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. O anları görüntüleyen Selanik medyası Atina yönetimini Selanik'te yoksulluk mahvediyor. Korona döneminde bir poşet yemek için kuyruklar oluştu. Kriz derinleşiyor başlıklarıyla eleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye ile ilgili skandal sözleri tepki çekmişti

Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini' sona erdirmek olduğunu söyledi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, Miçotakis'le Kıbrıs sorununu ve gayri resmi beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayri resmi beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, ‘çağ dışı kalmış garantörlük sistemi' ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve ‘dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini' sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, ‘tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini' söyledi.