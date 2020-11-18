Yoksullara yardım için zenginlere ek vergi getirildi

Arjantin'den Kongre'nin alt kanadı ülkede yaşayan zenginlere getirilecek yeni bir vergi tasarısını görüşüyor.

Hükümetin de destek verdiği tasarı yasalaştığında bu vergiden elde edilecek 3,75 milyar dolar Corona virüsü salgını nedeniyle zarar gören halka yardım amaçlı olarak kullanılacak.

Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre mecliste görüşülen yasa tasarısının bugün kabul edilmesi bekleniyor. Yasa ay sonunda yürürlüğe girebilir.

Yasaya göre ülkede 2,5 milyon dolardan fazla maddi varlığı bulunan yaklaşık 12 bin kişiden yüzde 2 vergi tahsil edilecek. Buradan elde edilecek gelir de salgın nedeniyle zor duruma düşen yoksul halka ve küçük işletmelere yardım için kullanılacak. Gelirin bir kısmı da hastaların tedavisine ayrılacak.

Arjantin'de bugüne kadar salgın nedeniyle 35 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.