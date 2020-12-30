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Yemen'de Aden havalimanında patlama : 4 ölü
Yemen’in Aden Havalimanında, Yemen’in yeni hükümeti geldiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Dış Haberler 30.12.2020, 15:01
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden Yemen'in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Aden Havalimanında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan, yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin önünde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etmişti. Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklanmıştı.
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