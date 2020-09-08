Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki son Covid-19’lu hastalar da taburcu edildi

Bölgedeki Covid-19 salgınına karşı mücadele ile görevlendirilen hastanenin Başkan Yardımcısı Lu Chen, 55 gün süren tedavi sürecinin sonunda vakaların hepsinin taburcu edildiğini, asemptomatik vakaların da müşahededen çıktığını belirtti. Salgının ortaya çıkmasından bu yana, Xinjiang’da 826 Covid-19 hastası iyileşti, 238 asemptomatik vakanın tıbbi gözetimi de sona erdi.



10 yeni vaka var, tamamı yurt dışı kaynaklı



Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 10 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği, vakaların hepsinin yurt dışından geldiği belirtildi.



Çin’in ana kesiminde 2'sinin durumu ağır olmak üzere 180 Covid -19 hastasının tedavileri sürüyor. Salgının başından bu yana Çin’de toplam 85 bin 144 vaka tespit edildi, tedavilerinin ardından taburcu edilenlerin sayısı 80 bin 335’i buldu, toplam can kaybı da 4 bin 634 olarak kayıtlara geçti.