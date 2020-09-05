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Wuhan’a aylar sonra uluslararası uçuşlar başlıyor
Çin’in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan’daki Tianhe Uluslararası Havalimanı, Sivil Havacılık İdaresi’nin onayıyla eylül ayı ortalarında ilk uluslararası uçuşlara başlayacak.
Dış Haberler 05.09.2020, 22:38
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Birçok yerli ve yabancı hava yolu, Wuhan’dan Seul, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Tokyo ve Hong Kong gibi noktalara rotalarının yeniden başlaması için başvuruda bulundu.
Covid-19 salgınının başlamasından sonra Wuhan’ın 63 uluslararası ve bölgesel rotası tamamen askıya alındı. Ağustos ayının sonunda, 73 yurt içi varış noktasına yolcu seferleri yeniden başlamış ve günlük iç hat yolcu hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90’ın üzerinde toparlanmıştı. Yolcu trafiği artmaya devam ederken, havaalanı aynı zamanda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yük taşımacılığı için çift kanal açtı.
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