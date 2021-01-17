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Wuhan Laboratuvarı’nda bilim insanlarından itiraf
Korona virüsün çıkış yeri Çin’in Wuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, korona virüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldığını itiraf etti
Dış Haberler 17.01.2021, 21:38
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Wuhan Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları, korona virüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı. İngiliz gazetesi Dailymail’de yayınlanan ve kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları, korona virüsün kaynağını tespit etmek için ülkede araştırmalarına devam ediyor.
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