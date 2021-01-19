Whatsapp'a uyarı mesajı verildi

Facebook'a bağlı WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımıyla ilgili değişiklikleri kullanıcıların adeta sürü halinde başka mesajlaşma platformlarına göç etmesine yol açarken, Hindistan hükümeti e-posta göndererek değişikliklerin geri çekilmesini talep etti.

"YURTTAŞLARIN ÖZERKLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Teknoloji Bakanlığı, en büyük pazarı Hindistan olan WhatsApp'ın Başkanı Cathcart'a "Sunulan değişiklikler Hindistan yurttaşlarının tercihi ve özerkliğine olumsuz etkileri bakımından ciddi endişeler yaratmaktadır. Dolayısıyla sizi sunulan değişiklikleri geri çekme çağrısında bulunuyoruz" diye hitap etti.