Waşington Bağdat gibi...

ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi resmen devralmasına saatler kaldı.

6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskının ardından başkent Washington DC'de alarm seviyesi yükseltildi.

KONGRE BİNASI ÇEVRESİNDE ALARM VERİLDİ

Biden'ın yemin töreni öncesinde çeşitli eyaletlerden tam teçhizatlı 25 bin Ulusal Muhafız, başkentte konuşlandırılırken zırhlı araçlar da devriye geziyor.

İç tehdit endişesiyle Kongre binasının etrafı beton blokların yanı sıra dikenli tellerle çevrildi.

ASKERLERE GÜVENLİK TARAMASI

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için görevlendirilmiş askerlerin güvenlik taramasından geçirileceği duyuruldu.

İçeriden bir saldırı ihtimaline karşı Washington'da görev yapan Ulusal Muhafızların taramadan geçirilmesine ilişkin iddia, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller tarafından da teyit edildi.

"ALTINA BAKILMADIK TAŞ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Miller, "Büyük güvenlik etkinliklerine verilen askeri desteklerde normal olarak yapıldığı üzere, Bakanlık Washington'daki Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçirecek. İçeriden bir tehditle ilgili herhangi bir istihbarat yok ancak başkentin güvenliği için altına bakılmadık taş bırakmak istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD basınına göre, Kongre binası ve Washington Anıtı arasında kalan bölgedeki yollar ve metro istasyonları kapatıldı. Yemin töreninin yapılacağı alan, silahlandırılmış hale getirildi.

YEMİN TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Diğer taraftan, Biden'ın göreve başlama töreninin gerçekleştirileceği Kongre binası dışında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Temizlik çalışmalarını yürüten görevlilerin, yemin töreni alanında provalara da devam ettiği görüldü.

KONGRE BASKININDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

ABD Kongresi'nde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

SENATO'DA KRİTİK OYALAMA

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın, Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senato'da yapılacak oylamada karar verilecek.