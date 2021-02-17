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İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki açıklamaları ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan ancak destekçileriyle birlikte bir üniversiteye sığınan Pablo Hasel operasyonla yakalandı.

Dış Haberler 17.02.2021, 09:26
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Ünlü repçi tutuklanınca İspanya karşıtı...

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki açıklamaları ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan ancak destekçileriyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye sığınan Pablo Hasel operasyonla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile birlikte dün akşam kendisini, Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.

Yaklaşık iki saat süren ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığı arbede sonrasında direnmeden polise teslim olan Hasel, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Ponent de Lleida Cezaevine götürüldü.

Hasel'in cezasının infazının askıya alınmasıyla ilgili talebi, geçmişte aldığı cezalardan dolayı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Şarkılarında terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel, 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme ve 2018'de bina basmaktan hüküm giymişti.

BİNLERCE KİŞİ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLMESİNİ PROTESTO ETTİ
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinin tüm büyük kentlerinde 80'den fazla belediyede ve Valensiya'da meydanlara inen ve çoğunluğu aşırı sol gruplara bağlı olan binlerce kişi "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen yapılan gösterilerin en yoğun olduğu Barselona'da kent merkezinde yürüyen kalabalık, çöp bidonlarını ateşe vererek, bir polis karakoluna şişe ve taş atarak eylemlerini şiddete dönüştürdü.

Polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi atarak göstericilere müdahale ederken aralarında gözüne plastik mermi isabet eden bir kadının da olduğu bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi.

Göstericiler ile polis arasındaki benzer olaylar Girona ve Lleida kentlerinde de yaşandı.

Valensiya'da kent merkezindeki Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık ise polisin müdahalesi sonrasında dağıldı.

HÜKÜMET ORTAĞI UNİDOS PODEMOS TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, Hasel'in cezaevine konulması, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü gruplar tarafından tepki çekti.

İspanyol rap sanatçısı için af isteyen Unidos Podemos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisini kastederek, "Rap sanatçısı Pablo Hasel tutuklandı. Bundan, tam demokratik normallik ile övünen ve kendilerini ilerici olarak gören herkes utanmalıdır. Bu olaya gözlerini kapatacaklar mı? Mevcut demokrasi eksikliğini reddedersek ilerleme olmaz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 100 sanatçı, gazeteci ve entelektüelin imzasıyla yayımlanan bir manifestoda da Hasel'in tutuklanması eleştirildi.

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