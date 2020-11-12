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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

9 Eylül'de Kovid-19'a yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dış Haberler 12.11.2020, 13:21
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

9 Eylül’de virüse yakalandığı açıklanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastaneye kaldırıldı. Zelenskiy’nin sözcüsü durumu doğrularken, yaptığı açıklamada, “Teşhisin ardından evine gitmişti. Ancak daha isabetli şekilde izole olmak ve hastalığı kimseye bulaştırmamak adına hastaneye gitmenin daha doğru olduğunu düşündü. Orada hastalar için daha iyi şartlar sunuluyor. Ciddi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’e koyulan teşhisin ardından Ekonomi Bakanı, Savunma Bakanı ve danışman kadrosundan bir isimde de virüse rastlanmıştı.

Zelenskiy'nin eşi Olena da 15 Haziran’da korona virüse yakalanmıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı

Pandemide ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Ukrayna’da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı yeni vakalarda yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 57 yeni teşhis koyulduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 500 bin 865’i geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 9 bin 145 olarak kayıtlara geçti.

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