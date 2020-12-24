Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Aliyev'i ülkeye davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi bir yazı kaleme alarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum gününü kutladı. Zelenskiy mektubunda, ikili ilişkilerin güncel tutulmasının önemini vurgulayarak Aliyev'i Ukrayna'ya davet etti.

Zelenskiy mektubunda, “En samimi duygularımla doğum gününüzü kutluyorum. İkili ilişkilerimizin stratejik partnerlik seviyesine çıkmasının ve sizin Cumhurbaşkanlığınız döneminde Azerbaycan'ın bölgenin lideri olduğunu kanıtlamasının altını memnuniyetle çiziyorum. Karşılıklı anlayış ve dostluk içinde Azerbaycan ve Ukrayna'nın ileri dönemde ilişkilerinin gelişmesine ilgi duyuyoruz.

Ukrayna, uluslararası hukuka göre belirlenmiş Azerbaycan sınırlarını ve devletin üniter yapısını desteklemeye devam edecektir. Sizinle Ukrayna ve Azerbaycan arasındaki özel diyaloğumuzu devam ettirmek için resmi davetle sizi Kiev'de görmekten mutlu olurum. Size sağlık, bitmeyen bir enerji ve Azerbaycan için sürdürdüğünüz görevinizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Aliyev, 2019 yılı Aralık ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili görüşme gerçekleştirmişti.