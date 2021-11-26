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Ukrayna cumhurbaşkanı konuştu: Darbe olacak!
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 1 Aralık'ta ülkede darbe olacağı ile ilgili istihbarat aldıklarını açıkladı.
Dış Haberler 26.11.2021, 15:37
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratının Aralık ayında Rusya'daki insanların katılımıyla olası bir darbe girişimi hakkında bilgisi olduğunu söyledi.
AFP'nin aktardığına göre, basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya ile gerginliğin tırmanmasına hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "1-2 Aralık'ta ülkemizde bir darbe olacağı bilgisi aldım." dedi.