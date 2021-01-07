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Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını askıya aldı
ABD’de Kongre binasına yönelik baskın sırasında kışkırtıcı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabı 12, Facebook hesabı ise 24 saat boyunca askıya alındı.
Dış Haberler 07.01.2021, 11:36
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ABD'nin başkenti Washington DC, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Polis binayı giriş ve çıkışlara kapatırken polisin müdahalesinin ardından göstericiler ile polis arbede yaşandı. Olaylar sırasında Trump ise kışkırtıcı paylaşımlar yapmaya devam etti. Twitter ve Facebook resmi sayfalarında açıklama yaparak Trump'ın hesaplarına ilişkin kararlar alındığını duyurdu.
“Politikamızı ciddi şekilde ihlal etti”
Twitter, Trump'ın topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bazı paylaşımlarını kaldırırken hesabını da 12 saatliğine askıya aldığını ilan etti. Facebook ise Trump'ın hesabını 24 saat boyunca kilitledi.
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