Türkiye’nin hakkı olan F-35 leri Arap Emirliğine sattı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Başkan Joe Biden'ın görevi devralmasından bir saat önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 50 adet F35 savaş uçağı ve 18 adete kadar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışına onay veren bir anlaşmayı imzaladığı öne sürüldü. Biden'ın ise BAE ile yapılan bu anlaşmayı gözden geçireceği aktarıldı.

BAE, geçtiğimiz sene Ağustos ayında İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesinin ardından ABD'den F35 savaş uçağı almak istediğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ve başkent Washington DC’deki BAE Büyükelçiliği anlaşmaya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün başkent Washington DC'de görevi resmen devralmasına dakikalar kala, eski Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump törene katılmayarak Florida'ya gitmişti.

Florida'ya doğru yola çıkmadan önce Joint Base Andrews’de kısa bir veda töreni yapan Trump yaptığı konuşmada, “her zaman savaşacağına” söz vererek, Biden yönetimine şans dilemişti.

Trump ayrıca, geri dönüş sinyali vererek, “Bu aslında bir veda ama başka şekilde yeniden karşınıza çıkacağım” demişti.