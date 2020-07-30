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Türkiye'ye Kosova'dan ilk uçak 5 Ağustos'ta gelecek
Ephesus Travel Yönetici Ortağı Cuneyd Ustaibo, Kosova’dan Türkiye’ye ilk uçak seferinin 5 Ağustos tarihinde başlayacağını söyledi.
Dış Haberler 30.07.2020, 09:35
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Ustaibo, Türkye’ye haftada 4 sefer gerçekleştireceklerini ve acente olarak 2020 yılı için planladıkları uçuşlarının ancak yüzde 10’unu gerçekleştirebileceklerini bildirdi. Çalışmalarını gelecek sezona yoğunlaştırdıklarını anlatan Ustaibo, 2021 yılında yine eski yıllarda olduğu gibi daha fazla uçuş gerçekleştireceklerini ve daha fazla Kosovalı turistin Türkiye’ye geleceğini ifade etti.
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