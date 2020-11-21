Trump’ın oğlu koronavirüse yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarıyla salgının merkez üssü haline gelen ABD’de kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim daha hastalığa yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre 42 yaşındaki Trump Jr’ın testi hafta başında pozitif çıktı. Trump Jr’ın belirti göstermediği ve karantinaya girdiği ifade edildi.

SEÇİME SAYILI GÜNLER KALA OLMUŞTU



New York Times’ın aktardığına göre Trump Jr’ın sözcüsü durumu doğruladı ancak detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Seçimlerden yenilgiyle ayrılan Donald Trump, sandık başına gitmeye sayılı günler kala corona virüsüne yakalanmıştı. Bir süre hastanede tedavi altına alınan Trump ardından sağlığına kavuşmuştu.