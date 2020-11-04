Trump ve Biden reklama 1 milyar dolardan fazla harcadı

ABD'de her seçim kampanyasında adaylar milyonlarca dolar harcarken, bu yıl da korona virüsü pandemisine rağmen istisna yaşanmadı. Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın toplam harcama tutarı bir milyar doları geçti.

Biden reklama 638 milyon dolar harcarken, Trump'ın reklam bütçesinin 472 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Amerikan basınına göre Biden televizyon reklamlarına, neredeyse Trump'ın tüm reklam bütçesi kadar kaynak ayırdı.

Trump ise dijital medyaya ağırlık verdi, bu alanda Biden'dan 43 milyon dolar daha fazla para harcadı. Bununla birlikte Biden da, özellikle son haftada Facebook reklamlarına Trump'tan daha fazla harcama yaptı.

Biden'ın kilit önem taşıyan Pennsylvania, Arizona ve Michigan eyaletlerinde Trump'ın iki katı para harcadığı belirtiliyor.