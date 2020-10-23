Trump ve Biden düellosu gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden ikinci ve son başkanlık müzakeresinde karşı karşıya geldi. Yeni kurallar çerçevesinde ilk tartışmadan farklı bir havada Tennessee eyaletinde gerçekleşen müzakerede Trump ve Biden, Covid-19 salgınından, çevre konularına kadar farklı başlıklarda fikirlerini açıkladı. Salgın konusunda adayların görüşlerinin ve politikalarının konuşulduğu ilk bölümde Trump ve Biden birbirinden çok farklı görüşler sergiledi. Biden “Karanlık bir kış bizi bekliyor” derken Trump'ı kaybedilen hayatlardan sorumlu tutarak “Bu kadar hayatın kaybedilmesine sebep olan kişi ABD başkanı olmamalıdır” dedi. Covid-19 salgınının yakında biteceğini düşündüğünü belirten Trump ise salgın nedeni ile “Bu salgın ile savaşmak için dünyanın en büyük ekonomisini kapattık. Ve şimdi virajı aldık. Bu bitiyor” dedi. 220 binden fazla kişinin hastalandığı ve sadece bugün yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği salgın iki başkan adayının yaklaşımları oy verenleri için çok önem taşıyor.

Biden'ın oğlu Hunter Biden Trump'ın hedefindeydi

Trump tartışma sırasında sıklıkla kendisinin aklandığı Ukrayna soruşturmasına gönderme yaparak Joe Biden'in oğlu Hunter Biden ile ilgili Cumhuriyetçi Senatörler tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan raporu hatırlattı. Biden'ın Obama döneminde başkan yardımcılığı yaparken konumu ile ailesine fayda sağladığını iddia eden Trump, Hunter Biden'ın Ukrayna Doğal Gaz firmasında yönetim kurulunda bulunduğunu belirtti. Biden ise bu konu karşısında “Konu benim ailemle değil senin ailenle alakalı” dedi.

Müzakerenin devamında enerji politikaları üzerine de farklı yaklaşımlarda bulunan iki adaydan Trump, Biden'ın petrol kullanımından yenilenebilir enerjiye geçiş yapacaklarını, fosil yakıtlarının petrol endüstrisinin en büyük kirlilik kaynağı olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Basit olarak petrol endüstrisini yok edeceğini söylüyor. Texas'ı hatırlıyor musun?” dedi.

Sağlık konusunda çok tartışılan ve Obama Sağlık planı olarak da bilinen Karşılanabilir Sağlık Kanunu ile ilgili olarak ise Trump kendi yönetiminin alternatifler ürettiğini ve yasağı kaldırmaya çalıştığını ifade ederken Biden'da kanunu yumuşatmak istediğini ifade etti.

Yakın dönemde ABD'de birçok ayaklanmaya da sebep olan ırkçılık konunda Trump'a yüklenen Biden, Trump'ın “Ben en az ırkçı kişiyim” sözü ile dalga geçerek, “Irkçılıkla ilgili her soruna benzin döktü. İstisnasız her birine” dedi.

Biden'ın kampanyası Ekim ayında 177 milyon dolar civarında bir bütçe ile 63 milyon dolar bütçeli Trump kampanyasının çok önündeyken anketlerde şu ana kadar Trump'ın sadece yüzde 7 civarı önünde gözüküyor. Anketler Trump'ın dört yıl önce kolaylıkla kazandığı Maine, Michigan ve Wisconsin gibi bazı eyaletlerde Biden ile başa baş bir yarışta olduğunu gösterirken, ABD de başkanlık seçimlerinde kullanılan ve eyaletlerin büyüklük ve statülerine göre oy hakkı veren Seçmen Kolajı sisteminin bu seferde Trump'ın yararına olup olmayacağı merak ediliyor.

Bu akşamki müzakerenin ise az sayıda kalmış olan kararsız seçmeni ne kadar etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak anketlerde ortaya çıkacak.

Biden'ın oğlu Hunter'ın babasının bilgisiyle bazı ülkelerde şüpheli anlaşmalar yürüttüğünü iddia eden Trump,”Kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı” diyerek Biden'ın Rusya'dan büyük paralar aldığını iddia etti. Başkan Trump, Biden ve ailesini Rusya, Ukrayna ve Çin de dahil olmak üzere yabancı kuruluşlardan para toplamakla suçladı, Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın Ukrayna gaz şirketi Burisma'nın yönetim kurulundaki pozisyonuna işaret eden Trump, babasının Barack Obama yönetimi altında başkan yardımcısı olarak görev süresi boyunca bu ülkelerden paralar topladığını belirterek “Bunların bir miktarını da Biden'i işaret ederek ‘siz aldınız'” dedi.

Para alma suçlamalarına Biden ise "Hayatım boyunca hiçbir yabancı kaynaktan bir kuruş bile almadım. Oğlum Çin'den para kazanmadı. Çin'den para kazanan tek kişi bu adam” diyerek Başkan Donald Trump'ı işaret etti. Biden, yurtdışından yürütülen "seçime karışan" kampanyalar hakkında ise Amerikan seçimlerine müdahale eden her ülkenin mutlak bir bedel ödeyeceğini belirterek, Başkan Trump'ın Moskova'nın adayı olduğunu iddia etti.

Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan ilişkisini eleştiren Joe Biden'a yönelik Trump , Kim'i, ”farklı bir adam" olarak nitelendirdi ve tartışmalı liderle konuşma yeteneğine atıf da bulunarak, onunla olan medeni ilişkisinin iki ülkenin nükleer savaştan kaçınmasına yardımcı olduğunu ve savaş olmadığını söyledi. Trump,"Savaşta değiliz. İyi bir ilişkimiz var. Diğer ülkelerin liderleriyle iyi bir ilişkiye sahip olmak iyi bir şey" ifadelerini kullandı. Biden başkan seçilirse Kuzey Kore lideri ile ilişkisinin ne olacağı sorusuna ise, Kore Yarımadası'nın bir "nükleer serbest bölge" haline gelmediği takdirde onunla görüşmeyi reddedeceğini söyledi.

Biden, Trump'ın vergi beyannamelerini yayınlayacağını 4 yıldır söylediğini kaydederek, "Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı" şeklindeki eleştirisine yönelik Trump, "Vergi beyannamelerimi açıklamak istiyorum, muhasebecilerimle görüşüyorum zaten milyonlarca dolar gelir vergisini peşin ödedim" dedi.