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Trump taraftarları kongre binasını bastı: Pence sığınaktan tahliye edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tahliye edildiği bildirildi.
Dış Haberler 06.01.2021, 22:49
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ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
Trump: Lütfen Kongre polisi ve kolluk güçlerimize destek çıkın
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı çağrıda, "Lütfen Kongre polisi ve kolluk güçlerimize destek çıkın. Onlar gerçekten ülkemizin safındalar. Barışçıl kalın" dedi.
'Ulusal Muhafızlar Kongre binasına çağrıldı'
ABD basınına konuşan kaynaklar, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre binasına çağrıldığını bildirdi.
Protestocular Kongre binasına girdi
Kongre binasının içinden yayınlanan görüntülerde, protestocuların kapıları zorladığı görüldü.
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