Trump taraftarları kongre binasını bastı: Pence sığınaktan tahliye edildi

ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Trump: Lütfen Kongre polisi ve kolluk güçlerimize destek çıkın

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı çağrıda, "Lütfen Kongre polisi ve kolluk güçlerimize destek çıkın. Onlar gerçekten ülkemizin safındalar. Barışçıl kalın" dedi.

'Ulusal Muhafızlar Kongre binasına çağrıldı'

ABD basınına konuşan kaynaklar, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre binasına çağrıldığını bildirdi.

Protestocular Kongre binasına girdi

Kongre binasının içinden yayınlanan görüntülerde, protestocuların kapıları zorladığı görüldü.