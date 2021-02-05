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Trump'tan azil sürecinde sürpriz adım
Senato'daki azil yargılamasında savcılık görevi görecek olan Demokrat vekillerin 'Yemin altında ifade' talebine eski başkandan ret yanıtı geldi
Dış Haberler 05.02.2021, 10:03
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Eski ABD başkanı Trump'ın azil davasında yemin altında ifade vermeyeceği bildirildi. Demokrat vekiller, Trump'ın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.
NBC muhabirinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatına dayandırdığı haberine göre, Trump azil davasında yemin altında ifade vermeyecek.
6 Ocak'ta düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin Kongre binasını basması sonrası Demokratlar, Cumhuriyetçi Trump'ın başkanlıktan azledilmesi için çalışmalara başlamıştı.
Senatodaki yargılama sürecinde "savcılık" görevi görecek Demokrat vekiller, Trump'ın avukatlarına resmi bir mektup göndererek eski başkanın "yemin altında" ifade vermesi çağrısı yapmıştı.