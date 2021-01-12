banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Trump'ın görevden alınması oylanacak
Trump'ın görevden alınması oylanacak
Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü
Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü
Elon Musk, Kongre baskını nedeniyle Mark Zuckerberg'i suçladı
Elon Musk, Kongre baskını nedeniyle Mark Zuckerberg'i suçladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil metni resmi olarak sunuldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil metni resmi olarak sunuldu

Trump'ın görevden alınması oylanacak

ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor

Dış Haberler 12.01.2021, 09:21
1
Trump'ın görevden alınması oylanacak

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Kongre’de yaşanan olayları kışkırtmakla suçladıkları Başkan Donald Trump’ın görevden alınması için Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin işletilmesi amacıyla bir tasarı sundu.

Ancak Cumhuriyetçiler sözlü oylamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in anayasal yetkisini kullanarak Başkan Trump’ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi.

Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Alex Mooney, “Temsilciler Meclisi seçimle göreve gelmiş bir başkanın görevden alınmasını talep eden bir tasarıyı herhangi bir oturum ya da tartışma yapılmadan asla kabul etmemeli” dedi.

Mike Pence’in 24 saat süresi olacak

Temsilciler Meclisi’nin Salı günü bu tasarıyı oylaması ve tasarının Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Kongre’nin alt kanadından geçmesi bekleniyor. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence’in buna yanıt vermesi için 24 saat süresi olacak.

Aksi taktirde Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump hakkında ikinci kez azil sürecini başlatması bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nde azil oylamasının Çarşamba günü yapılabileceği belirtiliyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence 25’inci maddenin işletilmesinden yana bir yol izleyeceğine ilişkin sinyal vermedi; ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre bu olasılığı da dışlamadı.


Başkan Donald Trump’ın bu şekilde görevden alınabilmesi için Kabine’nin çoğunluğunun buna destek vermesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın “dengesiz ve istikrarsız kışkırtma adımlarına” imkan veren Cumhuriyetçiler’in “suça iştirak etmesinin Amerika’yı tehlikeye attığını ve demokrasiye zarar verdiğini” savundu.

Anayasanın 25’inci ek maddesi görevini yapamayacak durumda olduğu hallerde başkan yardımcısının ve kabinenin başkanı görevden almasını öngörüyor.

Başta Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi olmak üzere birçok Demokrat, Trump’ın 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredene kadar geçecek sürede ülke için tehlikeli kararlar almasından endişe ettiklerini dile getiriyor.

Cumhuriyetçiler arasında da Başkan Trump’ın istifa etmesi çağrısı yapanların sayısı artıyor. Son olarak Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Trump'a istifa etmesi çağrısında bulundu. (amerikaninsesi.com)

Pence’ten yanıt gelmezse azil sürecinde harekete geçilecek

Demokratlar Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD Anayasası’nın 25’inci maddesinin işletilmesi talebine yanıt vermemesi halinde, Trump hakkında yeni azil sürecini resmen başlatacaklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bir sonraki adımda genel kurula azil tasarısını getireceğiz. Başkan’ın Amerika’ya yönelik tehdidi aciliyet taşıyor. O nedenle biz de acil şekilde harekete geçeceğiz” dedi.

Temsilciler Meclisi’ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump ‘‘isyanı teşvikle’’ suçlanıyor. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.


 

Yorumlar (0)
banner429
banner422
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12