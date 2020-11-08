banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
Kılıçdaroğlu, Biden'ı tebrik etti
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapandı
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani: 'Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacağız'

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonuçları ile ilgili Pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yapılan sahtekarlıklarla ilgili dava açacaklarını belirtti.

Dış Haberler 08.11.2020, 08:37
3
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani: 'Pazartesiden itibaren birçok eyalette dava açacağız'

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Demokratların adayı Joe Biden olmasının ardından Cumhuriyetçi Parti'nin avukatları harekete geçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani Philadelphia'da basın toplantısı düzenledi.

Giuliani, Pennsylvania ve diğer eyaletlerde yaşanan seçim sahtekarlıklarının çok üzücü olduğunu savunarak, “Arkamda bulunan 40 seçim gözlemcisinin yasal hakları ihlal edilerek, seçimleri izlemelerine izin verilmedi” dedi. “Eğer saklanacak bir şey yok ise bu neden yapılır?” sorusunu yönelten Giuliani, “Philedelphia'da geçmişte kanıtlanmış oy sahtekarlığı gerçekleşti. Mahkeme kararı ile gözlemcilerin 1,5 metreye kadar oy sayanlara yaklaşması kararı alındı ve onlar da oy sayanları 1,5 metre daha geri çekti” ifadelerini kullandı. Giuliani, “Oylar hiçbir Cumhuriyetçi tarafından görülmedi” dedi.

Georgia, Michigan, Kuzey Carolina'da da aynı durum ile karşılaştıklarını belirten Giuliani, Pazartesiden itibaren Pennsylvania'da ve diğer eyaletlerde bu seçimlerde gerçekleşen problemler ve sahtekârlıklar sebebi ile davalar açacaklarını belirtti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
az bulutlu
banner378