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Trump'ı Beyaz Saray'dan kim çıkartacak?

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, seçim sonrası ülkede yaşanacak herhangi bir huzursuzlukta ABD ordusunun hiçbir rolünün olmayacağını ve Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkarılmasının kendi görevleri olmadığını belirtti.

Dış Haberler 04.11.2020, 16:52
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Trump'ı Beyaz Saray'dan kim çıkartacak?

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşerken, ordunun darbe yapacağı tartışmaları gündeme geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

'Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil'

ABD basını, Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi. ​Milley, aynı zamanda etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etti.

#trump #biden #seçim
Yorumlar (1)
Şukufe 28 dakika önce
Ooo Amerika'da darbe! Keşke ama nerdeeee.....
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