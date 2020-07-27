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Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı

ABD Adalet Bakanı William Barr, ABD Başkanı Donald Trump'ın New York savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldığını duyurdu. ABD'deki Halkbank davasının savcısı olarak bilinen Berman, aha önce, 'istifa etmeye niyeti olmadığını' söylemişti.

Dış Haberler 27.07.2020, 17:02 27.07.2020, 17:04
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Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, daha önce kendisine yakın isimleri soruşturan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman'ı görevinden aldığı belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanı William Barr, cuma günü istifa etmeyeceğini duyuran Berman'a Trump'ın kararını bildiren bir mektup gönderdi.

Mektubun ardından ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile gerginlik yaşayan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman görevinden istifa etti.
ABD Adalet Bakanı William Barr tarafından cuma günü görevinden ayrılması istenen Berman'ın, görevine devam edeceği yönündeki açıklamasından bir gün sonra istifa etmesi dikkati çekti.

Berman, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Barr'ın kendisine gönderdiği tebliğ mektubuna atıfta bulunarak, "Adalet Bakanı Barr'ın hukukun normal işleyişine saygı gösterme ve yerime vekaleten Başsavcı Yardımcısı  Audrey Strauss'i atama kararı ışığında şu andan itibaren New York Güney Bölge Başsavcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Geoffrey Berman

Berman, Strauss için "oldukça zeki, disiplinli ve etkili bir hukukçu" değerlendirmesinde bulundu, kendisiyle çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Barr'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki, dün geceki açıklamanızla, halka hizmete değil halka gösterişi tercih etmiş oldunuz. İstifa etme niyetiniz olmadığını beyan ettiğiniz için, Başkan'dan bugün itibarıyla sizi görevden almasını istedim ve kendisi de bunu yaptı."

Berman'ın yerine resmi bir atama gerçekleşene kadar Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss'ın vekalet edeceğini kaydeden Barr,  "Kamuoyuna iki hafta içinde Güney Bölge Başsavcılığı ofisinden ayrılacağınızı bildirmekle birlikte, ayrılışınızın dostane olabileceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan basın mensupları tarafından karara ilişkin yöneltilen bir soruya cevap veren Trump ise söz konusu kararın Adalet Bakanı Barr tarafından talep edildiğini ve kendisinin buna müdahale etmediğini belirtti.

ABD Savcısı Geoffrey S. Berman, görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada savaşmaya devam edeceğini duyurdu. New York'un Güney Bölgesi Baş Savcısı Geoffrey Berman gazetecilere yaptığı açıklamada,”Ben sadece işimi yapmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Başsavcı Berman'ın görevinden ayrılacağı iddia edilmiş ancak Berman istifa ettiğine ilişkin haberi Bakanlığın açıklamasında gördüğünü belirterek, böyle bir niyeti olmadığını, Senato yerine yeni bir adayı onaylarsa ayrılacağını ifade etmişti.

Bolton'ın kitabında Trump'ın 'Halkbank davasına bakan savcıların yerine kendi adamlarını seçeceği' iddiası

Aynı zamanda Halkbank davasına bakan hakim olarak da bilinen Berman, daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen ve halen Trump'ın kişisel avukatlığını yapan Rudy Giuliani gibi birçok isme ilişkin yürüttüğü soruşturmalarla tanınıyor.

ABD Eski Ulusal Güvenlik Direktörü John Bolton'ın kaleme aldığı kitapta, Mayıs 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini iddia ederek, "Trump Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi, davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Bolton'ın bu iddialarıyla oklar yeniden başsavcı Geoffrey Berman'a çevrilmişti.

#Halkbank #amerika #trump #dava
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