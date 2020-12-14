Trump çiftinin Beyaz Saray'a vedası kesinleşti

Biden'ın zaferinin iptal edilmesi yönündeki talebinin Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump için Beyaz Saray’a veda kesinleşti.



Trump çiftinin başkent Washington’dan Florida’ya taşınacakları öğrenildi. 20 Ocak’ta yapılacak görev değişim töreni sonrası Joe Biden ve eşi Jill Biden Beyaz Saray'a taşınırken, Trump çiftinin Florida, Palmiye Sahili’nde Mar-a-Lago adlı köşke yerleşmesi bekleniyor. Çifte yakın kaynaklara göre Trump’lar bu köşke yerleşmezse de yakınlarında başka bir eve taşınacak.



Page Six’in haberine göre First Lady, 14 yaşındaki oğulları Barron için eve sadece 40 dakika mesafedeki Pine Crest adlı özel okula kayıt yaptırdı. Okulun yıllık ücreti ise 35 bin dolar.



Geçen hafta, Trump’ın kaybettiği başkanlık seçiminin sonucunu tersine çevirmek için verdiği uğraşa karşın Melania Trump’ın çoktan Beyaz Saray’dan sonraki hayatını planlamaya başladığı, Washington defterini kapatarak, “Sadece eve dönmek istiyorum” dediği öne sürülmüştü.

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