banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...
Türkiye'nin önde gelen markaları 10 Kasım'ı böyle andılar...
Trump: “Biz kazanacağız”
Trump: “Biz kazanacağız”
TÜSİAD'dan Elvan ve Ağbal açıklaması
TÜSİAD'dan Elvan ve Ağbal açıklaması
Esnek çalışma düzenlemesinde yeni gelişme
Esnek çalışma düzenlemesinde yeni gelişme

Trump: “Biz kazanacağız”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ederek, “biz kazanacağız” dedi.

Dış Haberler 10.11.2020, 17:14
4
Trump: “Biz kazanacağız”

ABD’de Başkanlık seçimlerinde 270’ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti. Biden’ın zafer ilan etmesinin ardından vazgeçmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmiyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika’yı yeniden harika yap” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378