Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak
ABD Başkanı Trump, Demokrat Partili Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını bildirdi.
Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi.
Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım." ifadesini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1347569870578266115?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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