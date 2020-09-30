Trump-Biden ilk yüz yüze karşılaşması gerçekleşti

ABD Ekonomisinin %31,7 Daralması Bekleniyor…

*Bugün TSİ 15:30’da ABD 2. Çeyrek nihai Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamları açıklanacak. ABD ekonomisinin %31,7 daralması bekleniyor. ABD cephesinde ise bugün ayrıca ADP Tarım Dışı istihdam rakamları izlenecek. ADP özel sektör istihdamının eylül ayında 650bin artması öngörülüyor.



İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Cephanemiz Bitmedi…

*Dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez bankası Başkanı Bailey, toparlanmanın hızlı ilerlemeyeceğine dair emareler olduğunu ve aşağı doğru riskler gördüklerini belirtti. Bailey aşağı yönlü riskleri, Korona virüs, Brexit görüşmeleri ve ABD-Çin ticaret ilişkileri olarak sıraladı. Bailey diğer yandan, Bankanın cephanesinin bitmediğini ayrıca sözlü yönlendirmeyi de kullana bileceklerini söyledi.

Bugün ise İngiltere cephesinde gözler büyüme verilerinde olacak. İngiltere ekonomini ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %20,4 daralması bekleniyor.



ABD Borsaları Trump- Biden Görüşmesi Önceci Günü Hafif Düşüşle Kapattı…

*ABD’de 3 kasımda gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde yarışacak olan Başkan Trump ve Demokratların adayı Biden arasında gerçekleşecek ilk canlı yayın tartışması öncesi ABD borsaları günü hafif kayıpla bitirdi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalışla 27.452,66 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,48 kayıpla 3.335,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 azalışla 11.085,25 puana düştü.



Trump-Biden İlk Yüzyüze Karşılaşması Gerçekleşti…

ABD’de 3 Kasım’a kadar düzenlenecek üç tartışma programının ilki yapıldı. Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasının ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Covid-19, ekonomi, kentlerdeki polis şiddeti karşıtı gösteriler ve ırkçılık yer aldı. Diğer yandan adaylar arasında birbirlerinin sözünü kesmeleri, karşılıklı suçlamalar ve hakaretler tartışmaya damga vurdu. Tartışma sonrası yapılan anketlerde Biden daha başarılı bulundu.





Günün Ajandası

09:00 İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) Beklenti: -21,7% Önceki: -1,7%

09:00 İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) Beklenti: -20,4% Önceki:-2,2%

09:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ağu) Beklenti: 0,4% Önceki: -0,9%

10:00 Türkiye Ticaret Açığı (Ağu) Önceki: -2,70B

10:20 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın Konuşması

11:00 Güney Afrika Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) Beklenti: 0,2% Önceki:1,3%

11:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl) Beklenti: -9K Önceki: -9K

11:55 Almanya İşsizlik Oranı (Eyl) Beklenti: 6,4% Önceki: 6,4%

12:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Önceki: -0,4%

12:00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) Beklenti: -0,2% Önceki: -0,2%

15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eyl) Beklenti: 650K Önceki: 428K

15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) Beklenti: -31,7% Önceki: -5,0%

15:30 Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Tem) Beklenti: 3,0% Önceki: 6,5%

17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ağu) Beklenti: 3,2% Önceki: 5,9%

17:30 ABD Ham Petrol Stokları Beklenti: 1,569M Önceki: -1,639M

18:00 FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması

20:40 FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması