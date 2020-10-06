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Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi devam ederken Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika olacak" ifadelerini kullandı.

Dış Haberler 06.10.2020, 19:34
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Trump, Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor

Beyaz Saray'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planlıyor. Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Trump, "Kendimi muhteşem hissediyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika olacak" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Beyaz Saray'a dönmüştü.

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