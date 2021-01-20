Trump, Beyaz Saray'a veda etti

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından bugün görevini rakibi Joe Biden'a devrediyor. Biden'ın başkanlık yeminine saatler kala Trump, son kez ABD Başkanı olarak uyandı. Son kez Beyaz Saray'ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı. Kendisini bekleyen gazetecileri selamlayan Trump, kısa bir açıklama yaparak helikoptere bindi. Andrews Hava Üssü'ne geçen Trump'ın burada düzenlenecek veda töreninde konuşması yapması bekleniyor.

Daha önce yaptığı açıklamada, Biden'ın yemin törenine katılmayacağını ifade eden Trump, ABD tarihinde rakibinin yemin törenine katılmayan 4. başkan olarak tarihe geçecek.