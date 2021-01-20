Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı.

Trump, Florida'ya hareket etmek için Andrews Hava Üssü'ne gitti.

Trump burada yaptığı konuşmada, "Başkanınız olmak benim için büyük bir onurdu, sizin için her zaman mücadele edeceğim." dedi.

"Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." diyen Trump, "Başka bir şekilde geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington’da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.