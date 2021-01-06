ABD'de sona yaklaşılan seçim yarışında, ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yineledi. ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Yaklaşık 30 bin kişinin katılmasının beklendiği miting de konuşma yapan Trump, seçimlerin kendisinden çalındığını iddia etti. Başkan Trump, “Asla pes etmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Hırsızlık var ise kabul etme olmaz” ifadelerini kullandı. Kongrede bulunan Cumhuriyetçileri zayıflıkla suçlayan Trump, kendisine seçim yolsuzluğu ile savaşta destek vermedikleri için zavallı olduklarını belirtti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ile de görüştüğünü ifade eden Başkan Trump, Pence'in kongrede bugün oylanacak olan Joe Biden'ın Başkanlık onayını durdurabileceğini ifade etti. Pence'in bunu yapmaya hakkı olduğunu belirten Trump, “Bizler ülkemizi korunmak, ülkemizi desteklemek, Anayasamızı desteklemek ve korumak zorundayız” dedi.

Ancak Pence konum olarak Senato Başkanı olsa da Trump'ın iddia ettiği gibi bir yetkiye sahip bulunmuyor.