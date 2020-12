Trump Ailesi birbirine girdi

ABD’de dört yıllık Trump yönetiminin sonuna yaklaşılırken, Amerikan basını aile içerisinde yaşanan gerilimi ve güç çatışmasını gündem yaptı. Bir dönem Melani Trump’ın yardımcısı ve danışmanı olarak görev alan Stephanie Winston Wolkoff, yaşadıklarını anlattığı kitabında bu gerilim detaylarını paylaştı.

Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania ve Ben: First Lady ile Dostuluğumuzun Yükselişi ve Düşüşü) başlıklı kitapta Melania Trump’ın üvey kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’dan hiç haz etmediği ortaya çıktı.

Wolkoff kitabında, “Melania, Ivanka için kaçak avlanıyor yorumunu yapıyordu. Trump göreve başladığında Müslümanların ülkeye girişini yasakladı ve kaçak göçmenleri çocuklarından ayırmaya karar verdi ve o dönemde Melania Washington’da değildi. Ivanka babasının yanındaydı ve gereksiz çıkışlar yapıyordu” ifadesini kullandı.

Melania’nın, Trump’a danışmanlık yapan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’ı hiç sevmediğini yazan Wolkoff, “Melania, onlar için yılan benzetmesini yapıyordu. Melania, Ivanka’nın kaçak avcılık yaptığını söylüyordu çünkü üvey kızı First Lady’nin görevlerinin üzerine basıyordu. First Lady, Ivanka ve eşine yılanlar diyordu çünkü, istediklerini elde etmek için her şeyi yapacaklarını söylüyordu” ifadesini kullandı.