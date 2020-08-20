Tokyo'da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Ağustos ayı ile birlikte kavurucu sıcakların etkisine giren Japonya'nın başkenti Tokyo'da aşırı sıcak bilançosu ağırlaşıyor. Tokyo yerel hükümeti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pazartesi gününe dek geçen 4 günlük sürede 24 kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, bu ay sıcağa bağlı şikayetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e ulaştı. Ölenlerin yaş aralığının 50 ila 90 arasında değiştiği belirtilirken, son kurbanların 22'sinin kapalı alanda öldüğü, aynı kişilerin 19'unun ise klima kullanmadığı bildirildi.