TikTok’un ABD operasyonu Oracle’a gidebilir

ByteDance, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay TikTok’un satılmaması halinde hizmeti yasaklamakla tehdit etmesinden bu yana operasyonlarını satmak için görüşmelerde bulunuyor.



Reuters’ın haberine göre anlaşma bir satış olarak değil, bir yeniden yapılanma olarak planlanıyor. TikTok’un ABD operasyonlarında ByteDance ve yatırımcılarının ne kadar paya sahip olmaya devam edeceği açıklanmadı. Oracle, ByteDance’in teknoloji ortağı olacak ve TikTok'un ABD kullanıcı verilerini işleyecek.



ByteDance'ın anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri ve Çin hükümetlerinden onay alması gerekecek. Diğer yandan, ABD’deki bir teknoloji şirketinin TikTok’un çoğuna sahip olmasını isteyen Trump’ın önerilen anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı belli değil. ByteDance ve Oracle şirketlerinden henüz açıklama gelmedi.